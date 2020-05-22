Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul! İşte koronavirüste son durum

Sabah gazetesinden Timur Sırt da bugünkü köşesinde Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin önemli gelişmeleri paylaştı. "Akıllı telefonlarda kullanılan iki işletim sistemi Apple ve Google tarafından kontrol ediliyor" diyen Sırt köşesinde mahremiyetin ikinci plana itilmeden uygulamaların kullanılması gerektiğini yazdı.

Sırt, "İki şirket temas takip uygulamalarının kullanımı için geliştirdikleri, kişisel veri mahremiyetini odağına alan yazılımla takibi yapmaya çalışan ülkelere destek oluyor. İki dev şirkete 22 farklı ülkeden halk sağlığı kurumlarının sistemi test etmek için başvuruda bulunduklarını belirtiyor. Türkiye'de Mevcut uygulamaların iPhone'lardaki Bluetooth özelliğine erişim ve birbirlerini tespit etmekte yaşadıkları sıkıntılar için de çözüm bulmayı hedefliyor. Google Android ve Apple iOS sistemde yapılan değişikliklerden sonra kullanıcılarının cihazlarını güncellemeleri gerekecek" ifadelerine yer verdi.