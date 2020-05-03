Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.

Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.

ECZANE VE MARKETLERDE GÖRÜLEBİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

VATANDAŞLARIN RİSKTEN KORUNMASINA YARDIMCI OLACAK

Evde kalmanın önemine dikkati çeken ve vatandaşların riskten korunmasına yardımcı olacak uygulamada, kısa süre sonra yeni özellikler de hizmete sunulacak.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak.

Kovid-19 hakkında faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:

- APPSTORE: https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR