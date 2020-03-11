Hayat kurtaran kask projesine ödül

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, bu yıl 5'incisi düzenlenen, "Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri'nde (MİG)" iki projeyle ilk 3'e girmeyi başardı. Öğrencilerden Hasan Mahmut Kaykun, "Dijital Su Sigortası" çalışmasıyla ikinci, Nisanur Yıldırım da "Newton'un Kaskı 4.0" çalışmasıyla üçüncü oldu. Newton'un kaskı 4.0 projesinde motosiklet sürücüsü kaskı takmadığı zaman kaskla bağlantılı olan motosiklet çalışmıyor.

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen mekatronik proje yarışması temalı "Mekatronik ve İnovasyon Günleri (MİG)" 7 ve 8 Mart tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkânı sunan robot ve bilimsel proje etkinliğine Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler de katıldı.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, meslek yüksek okulları, lise ve ortaokul öğrencileri ile yurtdışından, uluslararası üniversitelerden de yarışmacılar katıldığı platformda Enderunlu öğrencilerden Hasan Mahmut Kaykun "Dijital Su Sigortası" isimli projesini, Nisanur Yıldırım da "Newton'un Kaskı 4.0" çalışmasını sergileme imkanı buldu. Özellikle "Newton'un Kaskı 4.0" projesi sayesinde kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Motosiklet sürücüsü kaskı takmadığı zaman kaskla bağlantılı olan motosiklet çalışmayacak. Kaza olması durumunda ise 112 Acil Servise olay yerinin konumu otomatik olarak gönderilecek. Ödüllü "Dijital Su Sigortası" çalışmasının amacı ise evleri, işyerlerini, ortak alanları vs. su basma olaylarının son bulması hedefleniyor. Tesisatta olası bir sızıntı anında tespit ediliyor ve arıza yeri kullanıcının cep telefonuna mesaj olarak geliyor. Ayrıca bu sırada vana da kapatılarak sistem kendi önlemini alıyor.

İki gün süren yarışmaların neticesinde serbest kategoride mücadele eden Hasan Mahmut Kayın ikinci, Nisanur Yıldırım ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

"GENÇLİKTEN UMUTLUYUM"

Geleceği inşa edecek olan gençlikten umutlu olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlayan bu yarışmada başarılı olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onların projeleriyle gelecekte ülkesine ve milletine yararlı işler yapacaklarına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA