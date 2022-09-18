Hayat pahalılığı Avusturyalıları isyan ettirdi! "Fiyat artışları durdurulsun!"

Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği sebebyle "Fiyat artışları durdurulsun" pankartlarıyla protesto edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hayat pahalılığı Avusturyalıları isyan ettirdi! "Fiyat artışları durdurulsun!"

Avusturya'nın başkenti Viyana başta olmak üzere, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen gösterilerde hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliği protesto edildi.

Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) tarafından düzenlenen gösterilerde, "Fiyat artışları durdurulsun", "Fiyatlar aşağı, maaşlar yukarı" yazılı pankartlar açıldı.

Başkentin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 40 yerde, toplam 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, asgari ücret başta olmak üzere çalışanların maaşlarının artırılması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi istendi.

Hayat pahalılığı Avusturyalıları isyan ettirdi! Fiyat artışları durdurulsun!

ASGARİ ÜCRET SAĞLANAMDI

Gösteride konuşan ÖGB Başkanı Wolfgang Katzian, geçen hafta başlayan asgari ücret görüşmelerinde her geçen gün artan enflasyon nedeniyle anlaşma sağlanmadığını belirterek hükümetin elektrik fiyatlarına yönelik yaptığı indirim düzenlemesinin bir benzerinin, doğal gaz ücretleri için de yapılması gerektiğini savundu.

İşçi Odası Başkanı Renate Anderl da büyük şirketlerin bu süreçte ciddi kazanç elde ettiğine işaret ederek iktidarın bu durum karşısında harekete geçmesi gerektiğini söyledi ve yüksek gelirlerin vergilendirilmesini talep etti.

Hayat pahalılığı Avusturyalıları isyan ettirdi! Fiyat artışları durdurulsun!

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