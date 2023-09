Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

İhtiyaç sahibi ailelere ve anne babasını kaybetmiş çocuklara yardım etmek amacı ile kurulan Hayata Dokunanlar İnsani Yardım Derneği, düzenlenen törenle Kayseri'de açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dernek üyelerinin yetim çocukları bire bir ziyaret ettiğini söyleyerek, "Dernekteki arkadaşlar öksüz ve yetim çocuklara hem anne hem baba olmaya çalışıyor" dedi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Hayata Dokunanlar İnsanı Yardım Derneği Başkanı Hayal Erol ve Başkan Yardımcısı Handan Arık, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Derneğin yardım çalışmalarında hep yanlarında olacaklarını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bazen hayatımızda o kadar kötü haberler alıyoruz ki, o kadar kötü dönemler yaşıyoruz ki bir an aldığımız kötü, hüzünlü haberlerle bir an dünya kapkaranlık gibi geliyor. İnanın sanki her yer kapkaranlık. Ümitsiz, bu dünyada bu kadar kötülük nasıl olabilir diye düşündüğümüz zamanlar hepimizin hayatında oluyor ama sonra birden birkaç güzel insan çıkıyor. Bu insanlar bir anda dünyayı değiştirir gibi hayatınızın tam orta yerinde yaptıkları iyilikler, sözleri ve konuşmaları sizi bir anda başka bir dünyaya götürüyor. Umut oluyor, çalışma motivasyonunuzu arttırıyor. İşte Hayata Dokunanlar da böyle bir dernek. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Canla, başla fedakarlıkla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yetim kalmış kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ediyorlar. Eğitimlerini takip ediyorlar. Bire bir onlarla beraber oluyorlar. Bu o kadar anlamlı ki hele biz Müslümanlar için çok daha başka bir anlamı var. Çünkü biz hem yetim hem de öksüz kalmış bir peygamberin ümmetiyiz. Bu derneğin en büyük özelliklerinden birisi özellikle anne babasını kaybetmiş kardeşlerimize bir baba bir anne olabilmek için canla başla çalışıyorlar. Bu mücadelelerinde hiçbir zaman yalnız olmayacaklar. Bu kadar sevenleri ve onlara inanan insanların burada olması bunu gösteriyor. Ben bundan dolayı arkadaşlarımızın hiçbir zaman yalnız yürümeyeceklerini ve ben de vali olarak kaymakam ve belediye başkanlarımızla hep yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Allah yardımcıları olsun, hayırlı olsun" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kayseri'nin iyiliği çok güzel yaptığını söyleyerek, "Sayın valimizin kaptanlığında burada bütün sivil toplum kuruluşlarımızla peşinize takılarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Kayseri bir iyilik şehri. İyilikler yağmur gibi yağar. Ben 1999'daki Gölcük depreminde de görev yaptım daha sonra Van depreminde görev yaptım sonrasında da yine 6 Şubat'taki depremde elimizden geleni yaptık. Fakat şunu gördüm ki bu şehir hakikaten iyiliği güzel yapıyor. İyiliği nezaketle, kurumsal, prensipler dahilinde yapıyor. O nedenle değerli kardeşim, başkanımız Hayal hanım çok güzel ifade etti. Önce yetim sonra eğitim sonra sağlık ağaçlandırma derken aynı zamanda balık tutmayı da öğretmek adına güzel bir kurumsallaşma yapıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayata Dokunanlar İnsanı Yardım Derneği Başkanı Hayal Erol ise uygulayacakları projeler ile topluma temiz bir nesil kazandırmak istediklerini söyleyerek, "Derneğimizde ekip arkadaşlarım aslında yeni değil, yaklaşık 5 yıldır biz bu süreci devam ettiriyorduk. 5 yıllık bu gönüllük ve iyilik severlik noktasında yaptığımız bu hareketimizi 2022 yılında Kızılayın yetim birimiyle devam edip dahil olduk bu birime. Daha sonra 2023 yılında deprem zamanında malum o durumu hepimiz yaşadık. Ekip olarak çok güzel bir ivme kazandık. Kazandığımız bu ivme ile de büyüyünce dernekleşme yoluna gidelim dedik. 23 Mart itibariyle de derneğimizi kurduk. "Amacımız Sizin Deneğiniz" sloganımızla yola çıkıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Herkese açık bir derneğiz. Tarafsız ve kimliksiz bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle "Önce Yetim" başlığıyla önce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek. Onları geleceğe iyi bir nesil olarak kazandırabilmek. Ayrıca derneğimize kayıtlı tespit ettiğimiz ailelerimizin hem ayni hem de nakdi yardımlarını yapıyoruz. Eğitim, sağlık ve psikolojik desteklerle de hayatlarına her anlamda dokunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra "Canlı olan her yerde biz varız" sloganımızla yola çıktık çünkü hayat her yerde. Biz ağaçlandırma projelerimizle bu sene yaklaşık bin 24 tane meyve ağacımızı toprağa diktik. Bunu daha çok arttırmayı planlıyoruz, güzel ağaçlandırma projelerimiz var. Amacımız yeni nesillere güzel ve temiz bir çevre bırakabilmek. Özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili de projelerimiz var. İnşallah uygulayacağımız projelerle de temiz bir nesli topluma kazandırmaya çalışacağız. Ben dernekleşme sürecinde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de maddi ve manevi desteğini hiç esirgemeyen İbrahim Arık ve eşine de teşekkür ediyorum" dedi.

Yardıma ihtiyacı olanların telefon ya da sosyal medya aracılığı ile de derneğe ulaşabileceklerini söyleyen Hayata Dokunanlar Derneği Başkan Yardımcısı Handan Arık da konuşmasında, "Bize ulaşmak isteyenler derneğimizin telefon numarasından, sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirler. Genelde okul üzerinden bize ulaşıyorlar, ya da biz okul üzerinden çocuklara ulaşıyoruz. Belirli pilot bölgelerimiz var oraya gidip okullarla görüşüyoruz, müdürlerle görüşüyoruz. O şekilde de ailelerimize ulaşıyoruz. Yardımlarımızda bir projemiz de şu an çalışma aşamasında. Burada sosyal marketimiz var ve her ailemize burada kullanmaları için kart vereceğiz. Onlar da gelip aylık ev ihtiyaçlarını, kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecekler" ifadelerine yer verdi.

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duasının ardından derneğin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışta, Vali Çiçek çocuklara hediyelerini takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)