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  3. Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!

Hayata yeni tutunmuşken boş bir arazide ölüme terk edildi!

Sivas'ta boş bir arazide vatandaşlar tarafından çıplak halde bir bebek bulundu. İhbar üzerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla bebeği hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Bebeğin ise hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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24 Kasım 2020 Salı 10:30
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