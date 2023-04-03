Hayate Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayate Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayate Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hayate Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hayate Sato 20 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 颯 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hayate Sato Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hayate Sato'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hayate Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hayate Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Hayate Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hayate Sato şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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