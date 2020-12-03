Hayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!

Pandemi sürecinde evde bulunan vatandaşlara canlı yayınlarla konuk olan Tuzla Belediyesi'nin bu haftaki konuğu Hayati İnanç oldu. ''Yunus’un Dilinden” söyleşi programıyla Yunus Emre'nni yaşamını izleyenlere aktaran İnanç, Yunus Emre ile ligili olarak ''Kimsenin elinde olmadan gönüller ona dönüyor. ’Bizim Yunus’ deriz. Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin Yunus’udur o. Herkes onu tanır'' dedi.

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrasında hayata geçirdiği canlı yayınlarına devam ediyor. Geçen ay açılan 2020-2021 yılı Yunus Emre Kültür Sezonu’nun ilk sergisi olan ‘Yunus’un Çağrısı’ ile Yunus Emre’nin hayatını sanatseverler ile buluşturan Tuzla Belediyesi, bu sefer de Yunus Emre’nin hayatını izleyiciler ile buluşturdu. Konuşmasında üslubu, hayata dair verdiği örneklerle katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen Hayati İnanç, Tuzla Belediyesi sosyal medya hesabı olan Instagram sayfasında canlı yayınla Yunus Emre’yi, öğretilerini, Allah aşkını ve dünyaya bakış açısını anlattı. “Yunus’un Dilinden” söyleşi programı Selahaddin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

“YUNUS BİZDEN BİRİDİR”

Yunus Emre’nin hayatını anlatan Hayati İnanç, ” Yunus Emre’nin günümüzde hala anılıyor olmasının görünür sebebi, ifadedeki billur ve saf eda. Çok güzel Türkçe tasavvufu ama hakiki sebep elbette başkadır. Bu sebep, hak aşığı olmaktan başka bir şey değildir. Yani, Allah sevdiği kulunu sevdiriyor. Kimsenin elinde olmadan gönüller ona dönüyor. ’Bizim Yunus’ deriz. Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin Yunus’udur o. Herkes onu tanır. Bizi burada bu platformda izleyiciler ile buluşturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine de teşekkür ederim” dedi.