Hayatı sindirerek yaşa

Sindirim sistemi, katı ve sıvı besinlerin ağızdan alınmasından itibaren sindirim kanalında ilerlemesi esnasında su, vitamin ve mineraller ile birlikte protein, karbonhidrat ve yağların emilerek kan dolaşımına geçebileceği küçük yapı taşlarına parçalandığı önemli sistemlerimizden biridir. Sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde yeterli ve dengeli beslenme esastır. Bunun sağlanmasında sağlıklı bir sindirim sistemine ihtiyaç olduğu gibi sağlıklı sindirim sistemi içinde beslenme büyük önem taşımaktadır.

Kabızlık (Konstipasyon), toplumda oldukça sık görülen bir sindirim problemidir. Modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi faktörler kabızlık oranında artışa yol açmaktadır. Kabızlık (Konstipasyon) kendisi bir hastalık değildir; altta yatan başka bir durum ya da hastalığın sonucu ortaya çıkan bir şikâyettir. Çoğu kişi tarafından fazla dillendirilmese de kabızlık, hayat kalitesini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkan, dışkının sertleşmesi durumudur.

Kabızlık sorunu; özellikle sağlıksız beslenmemizle, hareketsiz yaşam biçimimizle, öğün atlamalarımızla alakalı... Çareyi ilaçlarda aramadan önce çok kolay ulaşabileceğimiz, üstelik yerken ya da içerken zevk de alabileceğimiz besinlerden yardım almalıyız.

KURU ERİK

Kuru erik yoğun miktarda sorbitol içermektedir. Kabızlığa en iyi gelen besinler ve meyveler arasında yer alan kuru erik sindirim kanalına oldukça iyi gelmektedir. Sindirim kanalındaki sıvı artışına katkıda bulunmaktadır.

ELMA

Elma yapısı gereği yüksek oranda lif içermektedir. Yüksek lif içerdiğinden dolayı elma kabızlığa çok iyi gelmektedir. Elma aynı zamanda pektin içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan elma böylece sindirim sistemine önemli fayda sağlar. Elma bağırsakların daha iyi çalışmasını ve sindirim kanalının geçiş hızını arttırır.

ARMUT

Yüksek lifli meyvelerden olan armut da sindirim sistemine en faydalı olan meyvelerden bir tanesidir. Armut yoğun miktarda sorbitol içeren meyvelerdendir. Dolayısıyla insan bağırsağına oldukça fayda sağlayan armut kolay bir bağırsaklarda emilir. Dışkı kıvamının da düzelmesini sağlar.

KİVİ

Kivi meyvesi yoğun miktarda lif içermektedir. Sindirim sistemine olumlu katkı sağlayan kivi şiddetli kabızlığı olanların tercihidir. Kivi aynı zamanda astinidain içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı enzimlerin salgılanmasını sağlayan kivi sindirime yardımcı olur.

İNCİR

İncir meyvesi de sindirim sistemine faydalı olan gıdalardan bir diğeridir. Yoğun miktarda lif içermektedir. İncir meyvesi fikain içermektedir. Fikain maddesi de sindirim kanalının daha iyi çalışmasına ve gerekli sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar.

ISPANAK

Ispanak en kolay sindirilen besinler arasında yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler arasında ıspanak yüksek miktarda lif içermektedir.

KARAHİNDİBA

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi olan karahindiba bitkisi çay olarak içildiğinde vücuttaki sindirimi sağlayan bakterilerin uyarılmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır ve iştahı açar. Ayrıca sindirimi kolaylaştırdığı için kabızlık ve gaz konusunda da faydalıdır.

SALATALIK

Yüksek lif ve su içermektedir. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan salatalık, bağırsak hareketlerini yumuşatmaya yardımcı olur.

AYVA

Kalorisi düşük, lif oranı çok yüksek olan ayva sindirimi kolay bir yiyecektir. Diğer mevsimlere göre daha az hareket ettiğimiz kış mevsiminde ayva kilo vermeye yardımcı, mide ve bağırsak sistemine dost bir besindir.