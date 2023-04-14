Hayatı zindan eden Parkinson hastalığı o belirtiyle başlıyor! Yıllar önce kendisini gösteriyor: Eğer hissederseniz hemen doktora koşun!

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en yaygın belirtisi el titremesidir, ancak hastalık yıllar önce uyarı işaretleri verebilir. Bir milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını inceleyen Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, Parkinson hastalığının belirli semptomlarının teşhisten 10 yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini tespit etti. İşte detaylar...

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Hayatı zindan eden Parkinson hastalığı o belirtiyle başlıyor! Yıllar önce kendisini gösteriyor: Eğer hissederseniz hemen doktora koşun!

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en yaygın belirtisi el titremesidir, ancak hastalık yıllar önce uyarı işaretleri verebilir. Bir milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını inceleyen Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, Parkinson hastalığının belirli semptomlarının teşhisten 10 yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini tespit etti. İşte detaylar...

Bu erken teşhis, hastalığın tedavisi için büyük önem taşır.

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı için iki "yeni" risk faktörü belirlediler. Bunlar epilepsi ve işitme kaybıdır. Ancak bu faktörlerle ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca araştırmacılar, azınlık etnik gruplarından ve yoksun bölgelerden insanların Parkinson hastalığı araştırmalarında yetersiz kaldığını vurgulamaktadırlar. Bu nedenle araştırmanın kapsayıcı olduğundan ve etkilenen herkesi temsil ettiğinden emin olunmalıdır.

PARKİNSON ERKEN BELİRTİLERİ3

Parkinson hastalığı belirtileri arasında vücudun belirli bölümlerinin istemsiz sallanması (titreme), yavaş hareket, sert ve esnek olmayan kaslar, depresyon ve kaygı, denge sorunları, koku duyusu kaybı, uyku sorunları ve hafıza sorunları yer almaktadır.

Erken teşhis için birinci basamak pratisyenlerinin bu belirtileri fark etmeleri önemlidir. Bu sayede hastalık zamanında teşhis edilebilir ve erken müdahale edilerek hastaların yaşam kalitesi artırılabilir. Parkinson hastalığının tedavisi için henüz bir çare bulunmamaktadır, ancak erken teşhis ve tedavi ile hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.

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