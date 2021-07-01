"Hayatımı geri istiyorum" demişti! Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'a mahkemeden kötü haber! Britney Spears, babası Jamie Spears'ı 13 sene boyunca devam eden vasiliği dolayısıyla köleden farksız bir hayat yaşadığını ifade ederek mahkemede isyan etmişti. Hayatının ve 60 milyon dolarlık servetinin kontrolü 13 yıldır babasında olan ünlü şarkıcı "Hayatımı geri istiyorum" demişti. Mahkeme kararı bugün açıklandı.

1 7 Geçmişteki ilişkilerinin ardından 2007'de psikolojik rahatsızlık yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, babası Jamie Spears'ın elinde.