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  3. "Hayatımın en önemli parçası" diyerek açıkladı! Survivor Hanzade Ofluoğlu eşinden tek celsede boşandı!

"Hayatımın en önemli parçası" diyerek açıkladı! Survivor Hanzade Ofluoğlu eşinden tek celsede boşandı!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'in yarışmacılarından Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'ndan tek celsede boşandığını açıkladı.

"Hayatımın en önemli parçası" diyerek açıkladı! Survivor Hanzade Ofluoğlu eşinden tek celsede boşandı!

Survivor 2021'de yarışarak adını geniş kitlelere duyuran sunucu Hanzade Ofluoğlu, 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile evlenmişti.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, Hanzade Ofluoğlu'nun 'Survivor 2021' kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemle çok konuşulmuştu.

Hanzade Ofluoğlu'nun son aylarda eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığı ve tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.

Hayatımın en önemli parçası diyerek açıkladı! Survivor Hanzade Ofluoğlu eşinden tek celsede boşandı!

"İLİŞKİMİZE SON VERME KARARI ALDIK''

Boşanma açıklaması yapan Hanzade Ofluoğlu, "13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık'' ifadelerine yer verdi.

Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Hayatımın en önemli parçası diyerek açıkladı! Survivor Hanzade Ofluoğlu eşinden tek celsede boşandı!

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