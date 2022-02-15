Hayatına giren tüm kadınları katletti! İçlerinde 19 yaşında hamile kız kardeşi de var! Katil zanlısı Osman Çallı tutuklu olduğu Belçika'dan Türkiye'ye iade edildi, serbest bırakıldı!​​​​​​​

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi, 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan atıp ateşe vererek katletti.

HAYATINA GİREN TÜM KADINLARI KATLETTİ

Daha sonra Çallı, eski eşinin evine giderek eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşunladı. Eski eşi ve kayınvalidesi olay yerinde yaşamını yitirirken, Belçikalı erkek ağır yaralandı.

Tekrar Gent'e dönmek için yola çıkan Çallı, otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü silah zoruyla rehin aldı. Gent'te eşiyle ilişkisi olduğuna inandığı Biçer Erbil'in evine giderek silahla ağır yaraladı. Polise teslim olan ve 'Ailemin namusunu temizledim' diyen Çallı'nın, Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı. Osman Çallı, ömür boyu hapse mahkûm edildi. Çallı, mahkûmiyetten beş yıl sonra, cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek için başvuru yaptı. 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye iade edildi.

'CEZANIZIN BEŞTE İKİSİNİ ÇEKTİKTEN SONRA SERBEST KALABİLİRSİNİZ'

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türkiye'de fiilen üç yıl hapis yatan Osman Çallı'nın, 2020 yılından bu yana özgür olduğu ortaya çıktı. Belçika medyasına konuşan avukatı Ergun Top'a göre, 2016 Eylül ayından itibaren Osman Çallı yarı özgürlüğe sahip oldu, 10 Kasım 2019'da da şartlı tahliye ile salıverildi. Çallı, 2020'de de tamamen özgürlüğüne kavuştu.

Belçika medyasında, Çallı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affıyla salıverildiği öne sürüldü. Ancak Avukat Top bunun doğru olmadığını açıkladı. Top, 'Türkiye'de cezanızın beşte ikisini çektikten sonra serbest kalabilirsiniz. Tahliyenin Cumhurbaşkanı affıyla değil, Türk hukuk sistemi ile ilgisi var' diye konuştu.

"GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇKARIYORUM"

Şu anda 63 yaşında olan Çallı, kendisini telefonla arayan Belçika'daki bir muhabire, "Burada güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkarıyorum. 15 yıl boyunca cezamı çektim. Burada yeni bir hayata başladım. Yakında bir oğlum olacak. Artık rahat bırakılmak istiyorum'" dedi.

Hayatta kalan iki kurbandan biri olan Henri De Cooman'ın avukatı ve Milletvekili olan Christoph D'Haese, dört kadının katili Çallı'nın, Belçika'da cezasını çekmek yerine özgürce dolaşmasını, 'utanç verici ve anlaşılmaz' olduğunu belirtti.

Belçikalı milletvekili, 'O kişi, dört kadına sözde namus duygusuyla saldırdı ve katletti. Çallı, yakınlarına da tarifsiz acılar yaşattı. Böyle biri ömür cezayı hak ediyor, bir gün bile eksik değil' diye konuştu.

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'TÜRK MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA İSTEDİK'

Belçika Adalet Bakanlığı, Çallı'nın serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin kendilerini resmi olarak bilgilendirmediğini öne sürdü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 'Şu anda Çallı'nın durumu hakkında resmi bir bilgimiz yok. Türk makamlarından açıklama istedik, yanıt bekliyoruz' denildi.

Anlaşma kapsamında her iki ülkenin de iadeye onay vermesi durumunda, hükümlünün cezası, gönderildiği ülkenin yasalarına dönüştürülüyor. Anlaşmaya göre, infazın devam edeceği ülkenin, cezanın uygulanma biçimi ve olası tahliye konusunda diğer ülkeyi bilgilendirmesi gerekiyor.

Ancak Belçika makamlarına göre, Türkiye bunu yapmadı. Adalet Bakanlığı yetkilisi Sharon Beavis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, iade sonrası Belçika'nın Türkiye'deki ceza prosedürü üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını vurguladı.

Belçika makamlarının açıklama talebi, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara'ya iletildi. Geçen yıl Belçika'dan 91 hükümlü, cezalarının geri kalanını tamamlamak üzere Hollanda, Fransa, Romanya, Polonya, Bulgaristan ve İtalya'nda aralarında olduğu ülkelere iade edildi.