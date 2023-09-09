Hayatını kaybeden emekli albay askeri törenle uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden emekli Deniz Albay Mete Acar düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hayatını kaybeden emekli albay askeri törenle uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden emekli Deniz Albay Mete Acar düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 2 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent Sitesi 3. Etap Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Deniz Albay Mete Acar'dan (84) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince dairenin kapısı çalındı fakat açan olmadı. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeriye girdi. Emekli Albay Acar'ın yatağında hareketsiz şekilde yattığı gören sağlık ekipleri yaptığı tetkiklerde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan Acar'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Mete Acar'ın naaşı ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Körfez Esentepe Ulu Camii'ne getirildi. Ulu Camii'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Acar, düzenlenen askeri törenle Körfez Mezarlığı'na defin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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