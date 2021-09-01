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  3. Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yürekleri dağlayan o detay!

Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yürekleri dağlayan o detay!

Yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal ve kızlarının veda mesajı yürek burktu. Bunun ardından Şensoy'un kızıyla ilgili bir detay daha dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yürekleri dağlayan o detay!

Sabah saatlerinde kahreden bir haberle tiyatro dünyası üzüntüye boğuldu.  Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Bu kötü kayıp haberinin ardından usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi. Ferhan Şensoy ile 16 yıl evli kalan Derya Baykal eski eşinin ölüm haberini "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu. Öte yandan kızları Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy da usta sanatçı için yürek yakan mesajlar yayımlamıştı. 

Hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'la ilgili yürekleri dağlayan o detay!

YÜREK YAKAN DETAY!

Ferhan Şensoy'un 32 yaşındaki kızı, Müjgan Ferhan Şensoy 9 aylık hamile idi. Dede olmaya hazırlanan usta oyuncu, torunu Pera'ya kavuşamadan hayatını kaybetti. 

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

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