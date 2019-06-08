Hayatını kaybeden milletvekili için partisinin önünde tören düzenlendi

DENİZLİ (İHA) – Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için parti binasının önünde tören düzenlendi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli'ye getirilen Arslan için CHP Denizli İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene ailesi, milletvekilleri, sevenleri ile partililer katıldı. Eşi Nursel Arslan, oğlu Mehmet Can, kızı Nazife Demirkapı ve damadı Aykan Demirkapı taziyeleri kabul etti. Oğlu Mehmet Can törende yaptığı konuşmada, "Çok iyi bir eşti. İyi bir baba, iyi bir eşti. Hayatta iki aşık oyduğu şey; CHP ve annem. Bazen partisini ailesinden önde tuttu. Bazen babamızı hiç görmedik" ifadelerini kullandı. Oyuncu Müjde Ar'da törene katılarak, eşi Nursel Arslan'a başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA