Hayatını köpeklerine adadı, şimdi de gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Zonguldak'ta küçük yaşta başlayan köpek sevgisi ile farklı ırklarda yetiştirdiği köpekler ile katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Aytaç Gökdemir, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Bakacakkadı beldesinde ikamet eden 33 yaşındaki Aytaç Gökdemir, ilk olarak çocukken komşusunun köpeğini beslemeye başladı. Gökdemir, 20 yıl boyunca köpek sevgisiyle birden fazla ırkta köpekler yetiştirdi. "Dog show" olarak bilinen köpekli sporlara ve yarışmalara katılan Aytaç Gökdemir, kendi büyütüp yetiştirdiği Alman çoban köpeği "Baron" ile çok sayıda ödül ve kupa kazandı. Köpeklerin yürüyüş, koşma, anatomik yapılarının ölçüldüğü yarışmalarda çok sayıda derece elde eden Gökdemir, şimdi Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yarışmalara her köpeğin katılamadığını ve katılan köpeklerin belirli özelliklere sahip olması gerektiğini ifade eden Gökdemir, Ankara'da şampiyonluk elde ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır köpek baktığını söyleyen Aytaç Gökdemir, "Bunun 12 yılı Alman çoban köpeği ile geçti. Yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak Türkiye'de düzenlenen köpekli sporlara katılıyorum. Dog show köpek yarışmalarına katılıyorum. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok derecemiz, madalyamız ve kupamız bulunmakta. Şimdiki hedefimiz ise kendimizi daha da geliştirip Avrupa arenasına çıkıp, oradan da bu işin zirvesi olan Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak. Buradan yeni başlamak isteyen arkadaşlara şunu belirteyim. Köpeğiniz çok iyi olsa bile bu yarışmaya çalıştırmadan, yarışmaya hazırlamadan kesinlikle

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başarı elde etmeniz çok zor. Bu işin özü önce iyi köpek, sonra çalışmak. İkisi mutlaka bir arada olması gerekiyor. Köpeğinizin orada ring içerisinde bir performans sergilemesi gerekiyor. Bunun için koşu ve yürüyüş bölümü var. Düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Köpeğinizin buna uygun ve uyumlu olması gerekiyor. Her köpek yarışma için uygun olmayabilir. Bireysel olarak çok iyi olabilir ama yarışma için istenilen faktörler çok farklıdır. Anatomik açısı, özellikleri bunlar çok farklı şeyler" dedi.

"Korona virüs döneminde dünyaya geldi"

Çok sayıda derece elde ettiği köpeğinin korona virüs döneminde dünyaya gelmesi sebebiyle iki yıl boyunca yarışmalara da katılamadıklarını belirten Aytaç Gökdemir, "Benim içimde çocukluğumdan beri bir köpek sevgisi var zaten. İlk Alman kurdum şu an 12 yaşında. Onu almadan önce birçok köpek besledim. Farklı ırklardan köpek besledim. Ama Alman çoban köpeğine yoğunlaşmam ilk Alman kurdu ile başladı. Bir komşumuzdan sahiplendik. Sonra yarışmalar bizim ilgimizi çekti. Bu yola baş koyduk. Birçok yarışmaya katıldık, birçok ödül aldık. Bunların içinde en önemlisi benim kendi üretimim olan kendi adıma süper starım olarak bahsettiğim Baron diye köpeğim var. En fazla kupa ve ödülümüz bu köpeğimizle kazanıldı. Bu kupalar biraz daha fazla olabilirdi ama köpeğim tam korona virüs döneminde dünyaya geldi. İki yıl hiç yarışma görmeyen bir köpek. Onun için bu konuda eksiğimiz var aslında. Daha sonra Sırbistan'dan aldığımız köpeğimiz var. Onunla da bir sürü kupa ve madalya kazandık. Artık bundan sonraki hedefimiz Avrupa arenası ve dünya şampiyonası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)