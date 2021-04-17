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  3. Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünün Aslanlı Mahallesinde oturan 20 yaşındaki Sedat Ölmez arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında fenalaştı. Henüz ısınma çalışması yaparken göğsünün ağrıdığını söyleyen Sedat Ölmez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Şırnaklı 20 yaşındaki Sedat Ölmez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İddiaya göre, iftardan sonra arkadaşlarıyla halı saha maçına giden Sedat Ölmez maç başlamadan ısınma hareketleri yapıp kaleye şut çekerken göğsünün ağrıdığını söyledi. Kenara çekilen Ölmez'e arkadaşları su verdi. Suyu içerken Ölmez kalbinin ağrıdığını söyledikten sonra bilincini kaybetti. Olay yerinde arkadaşlarının kalp masajı yaptığı Ölmez arabaya bindirilerek Andaç Hudut Taburu revirine götürüldü. Revirde kontrol edilen Ölmezin daha yoldayken hayatını kaybettiği tespit edildi.

Takım arkadaşı olan Serdar Ölmez, "Olay hepsi 1 dakika içerisinde oldu, halı sahada bir iki şut çekti, ondan sonra göğsüm ağrıyor dedi uzattık su verdik. Kalbim ağrıyor dedi mesaj yaptık, arkadaşlarla arabaya bindirip Andaç Hudut Taburu reviri doktoruna götürdük zaten oraya götürene kadar hayatını kaybetmişti" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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