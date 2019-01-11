Hayatının en zor kararını verip, yeğeni yerine ablasına böbreğini bağışladı

YEĞENİ ve ablası böbrek hastası olan ve acil nakil olması gereken 45 yaşındaki Kadriye Atak, hayatının en zor kararını verdi. Ablası ve yeğeni arasında seçim yapması gereken Atak, 60 yaşındaki ablası Saliha Büyüközkan için bağışçı oldu. Ancak 2 gün sonra güzel haber geldi ve 33 yaşındaki yeğeni Adnan Büyüközkan için de uygun bir böbrek bulundu. Adnan Büyüközkan da annesinden 2 gün sonra kadavradan yapılan nakil sağlığına kavuştu.

13 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve diyalize giren Adnan Büyüközkan'ın annesi Saliha Büyüközkan 4 yıl önce kendisi de böbrek yetmezliği tanısı aldı ve haftada 3 gün diyalize girmeye başladı. Doktorlar nakil yapılması gerektiğini belirtince anne-oğul Antalya'ya geldi. Saliha Büyüközkan'ın kardeşi Kadriye Atak'ın verici olmak istediğini belirtmesi üzerine yapılan tetkiklerde, nakil için uygun olduğu görüldü. Hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kalan Kadriye Atak, ablası için verici oldu. 18 Aralık günü Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan operasyonda, Atak'ın bir böbreği ablasına nakledildi.

2 GÜN SONRA OĞLU DA NAKİL OLDU

1 yıl organ nakil listesinde bekleyen Adnan Büyüközkan ise annesinin ameliyatından 2 gün sonra kendisine uygun donör bulunduğu haberiyle sevinç yaşadı. Aynı hastanede kadavradan yapılan nakille Adnan Büyüközkan da sağlığına kavuştu. Yan yana yataklarda ve aynı odada kalan anne- oğul taburcu olup, evlerine dönecekleri günü bekliyor.

'OĞLUMA ÜZÜLÜRKEN ALLAH BANA DA AYNI HASTALIĞI VERDİ'

Saliha Büyüközkan, 4 yıl önce kendisine yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu söyledi. Hayatta kız kardeşinden başka kimsesi olmadığını söyleyen Büyüközkan, "Hastalığım ortaya çıkınca kız kardeşim hep "Ablam ben sana böbreğimi vereceğim" diyordu. Verdi de. Canını bana verdi. Dünyalar benim oldu" dedi. Oğlu Adnan'ın da kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu ve 13 yıl boyunca diyalize girdiğini anlatan anne, "Oğlum diyalizden sonra eve gelip uyurdu. Başına oturup ağlardım. "Hay oğlum sana da bir böbrek çıksa da nakil olsan" derdim. Çok üzülürdüm. Rabbim "Sen çok üzülüyorsun, bir de sana vereyim bu sıkıntıyı" dedi. Allah'tan gelene razı oldum" diye konuştu.

'HASTALANMADAN ÖNCE OĞLUMA BÖBREĞİMİ VERMEK İSTEDİM'

Kendisine tanı konulmadan önce oğluna böbreğini vermek istediğini de belirten Saliha Büyüközkan, "Doktorlar riskli olduğunu anlattı. Sağlıklı olmadığımı ve böbreğimi veremeyeceğimi söylediler" dedi. Oğluyla iki gün arayla böbrek nakli olan Saliha Büyüközkan, 2019 yılına hem kendisi hem de oğlunun sağlıklı girdiğini söyleyerek, doktorlarına teşekkür etti.

'KARAR VERİRKEN CANANIM BİR TIK ARKADA KALDI'

Ablasına böbreğini veren Kadriye Atak, yeğeni ve ablası arasında kaldığını anlatırken, "Ablama tanı konulduğundan bu yana hep böbreğimi vereceğimi söyledim. Benim ablamdan başka kimsem yok. Ablamı yaşatmak için bu kararı verdim. Yeğenim de hastaydı. Biri canım, biri cananım ama düşündüğümde "canım" daha önde geldi. Cananım bir tık arkada kaldı. O yüzden ablama vermeyi tercih ettim" dedi. Yeğeninin de kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirten Atak, canının da cananının da sağlıklı olmasına çok sevindiğini söyledi.

'TEYZEMİN KARARINA SAYGI DUYDUM'

İlk olarak Van'da askerlik yaparken hastalığının ortaya çıktığını belirten Adnan Büyüközkan, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulunca diyalize girdiğini söyledi. 13 yıldır değişik hastanelerin organ nakil listesinde, son 1 yıldır da Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nin listesinde olduğunu aktaran Adnan Büyüközkan, kendisi gibi hasta olan annesine böbrek veren teyzesinin kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Adnan Büyüközkan, "Allah'a hep dua ettim bana da bir böbrek çıksın diye. Allah dualarımızı kabul etti. Annem de ben de sağlımıza kavuştuk. Allah tüm hastalara şifa versin" diye konuştu.

AİLE BOYU MUTLULUK YAŞADILAR

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof.Dr. Havva Asuman Yavuz, yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği hastası olan anne ve oğlunun çok şanslı olduğunu kaydetti. Önce annenin canlıdan böbrek nakli olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, "Anne nakil olduktan 2 gün sonra "Benim oğlum kontrol için gelecek" dedi. "Oğlun gelsin ama kadavradan böbrek çıkması zor. Kadavra bir piyango" demiştim. Ve oğlu geldiğinde ne tesadüf ki kadavradan böbrek çıktı. Oğlu da böbrek nakli oldu. Aile boyu mutluluk yaşadılar. İkisi de şu an şükür sağlıklı" dedi.

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DHA