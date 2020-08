Hayatınızda en az bir kez izlemeniz gereken unutulmaz filmler!

Yayınladığı yıllardan bu yana bıkmadan izlenecek unutulmaz filmler listenizi sizler için hazırladık. Sinema severlerin efsane filmler olarak adlandırdığı, her sahnesiyle akıllara kazınan ve hayatınızda mutlaka bir kere izlemeniz gereken bu filmler IMDB puanlarına göre haberimizde yer alacak. İşte izlenmesi gereken unutulmaz filmler haberimizde...

1. Esaretin Bedeli (1994) - IMDb: 9.3

IMDB'de birinci sırada yer alan Esaretin Bedeli adlı film şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında ilk başta gösteriliyor. Birçok sinema eleştirmeni, filmin konusunu etkileyici bulmasına rağmen, IMDB'de kayıtlı olan filmler içinde birinci sırada hak etmediğini söylüyor.Shawshank Redemption, Frank Darabont'un yazıp yönettiği, Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın oynadığı 1994 Amerikan drama filmidir. Stephen King romanı Rita Hayworth ve Shawshank Redemption'dan uyarlanan film, masumiyet iddialarına rağmen eşi ve sevgilisini öldürmekten dolayı Shawshank Devlet Hapishanesinde can verilmiş bir bankacı Andy Dufresne'in hikayesini anlatıyor.

2. Life is Beautiful "Hayat Güzeldir" (1997)

IMDb: 8,6

Hayat Güzeldir'de, başkahramanımız hayat dolu Guido’nun güzeller güzeli öğretmen Dora’ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olarak söyleyecek; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir. İkinci Dünya Savaşı’nın sivillerin üzerindeki yıkıcı etkisini beyaz perdeye en iyi uyarlayan filmlerden biri olan Hayat Güzeldir, tüm olumsuzluklara rağmen her daim bir umut ışığı olduğunu adında olduğu gibi, içeriğinde de barındırıyor. Gösterime girdiği dönem büyük ses getiren film Akademi’nin de büyük ilgisine nail olup, En İyi Yabancı Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik olmak üzere üç dalda Oscar ödülü kazanmıştı.

3. Yeşil Yol (1999) -

IMDb: 8,5

Paul Edgecomb, hapisanede idam mahkumları infaz bölümünde görev yapan baş gardiyandır. İnfaza giden mahkumlar, 1 mil uzunluğunda yeşil bir yoldan geçmektedir. İdam kararı verilen son mahkum ise John Coffey adında iri bir adamdır. İki küçük kızın öldürülmesiyle suçlanan bu iri adam cüssesinin aksine oldukça nazik ve iyi bir insandır. Onunla konuştukça bunu anlayan Paul, dev adamın doğa üstü güçleri olduğuna tanık olur. Tanıdıkça bu adamın kimseyi öldürmeyeceğini anlayan ve suçsuz yere idam cezası alan adamın kurtarılması gerektiğini ve özel güçlerinin insanlık adına faydalı olacağını söylese de elinden bir şey gelmez. Filmde gardiyan rolüyle Tom Hanks ve mahkum rolüyle Michael Clarks Duncan rol almaktadır.

Filmin Başrol Oyuncuları: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Tür: Suç, Dram, Fantastik

5. Piyanist (2002) -

IMDb: 8,5

Yapım Yılı: 2002

Bizleri gözyaşlarına boğan bir başka başyapıtla daha listemize devam ediyoruz. Piyanist (The Pianist) adıyla 2002 yılında vizyona giren bu başyapıt, yakın tarihin çarpıcı gerçeklerini gözler önüne seriyor. Fransa, Almanya ve Polonya ortak yapımı bir film olarak karşımıza gelen Roman Polanski filmi Piyanist, Adrien Brody’nin de büyüleyici performansıyla da hayranlık uyandırıyor.

6. Umudunu Kaybetme

IMDb: 8,5

The Pursuit of Happyness/Umudunu Kaybetme’de, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder... Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.

7. Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi

IMDb: 7,8

Son 10 yılın en farklı filmlerinden olan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi, Oscar ödüllü bir David Fincher filmi olarak karşımıza geliyor. IMDb puanı, bu dönemde vizyona giren yapımlara oranla biraz daha düşük olmasına rağmen hikayesi ve Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Siwnton gibi isimlerden oluşan kadrosuyla en iyi filmler arasında yer alabilecek etkileyici bir yapım olarak huzurlarınıza geliyor.

8. Truva (2004)

IMDb: 7.2

Yıl Milattan Önce 1250. Bronz Çağının sonlarına doğru. İki gelişmekte olan millet, Truva Prensi Paris’in ardından çatışmaya girer. Paris, Isparta Kraliçesi, Helen’i, kocası Menelaus’u terk etmesi ve kendisi ile birlikte Truva’ya gelmesi için ikna eder. Menelaus, karısının Truvalılar tarafından ele geçirildiğini öğrenince kardeşi Agamemnon’dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu güç elde etmek adına bir fırsat olara görür. Bunun üzerine 50.000 Yunanlı taşıyan 1000 gemiyle Truva’ya savaş açarlar. Yunanlı kahraman Aşil’in de desteği ile Yunanlılar, asla yenilmeyen Truvalılar ile savaşa başlarlar. Ancak Hektor, karşısında durmak zorunda kalırlar. Film, Wolfgang Petersen’in merceğinden, bu mücadeleyi ve çizilmekte olan kaderin hikayesini anlatır.

9. Zindan Adası (2010)

IMDb: 8.2

Zindan Adası, Martin Scorsese'nin bir çok filmi gibi yine bir başyapıt statüsünde. Filmde, Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası isimli bölgede konuşlanan Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olaylar aktarılıyor. Burada karşılaştıkları isyan tablosu ve çığrından çıkan işler bu davayı gittikçe zora sokacak, zamanla rüya ve gerçek arasındaki sınırlar zorlanacaktır. Usta yönetmen Martin Scorsese tarafından Dennis Lehane'nin ünlü romanından sinemaya uyarlanan filmin başrolünde yönetmenin gözde oyuncularından Leonardo Di Caprio bulunuyor.

10. Dangal

IMDb: 8.4

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği Hint yapımının başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

11. Forrest Gump

IMDb: 8.8

Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietna

12. Inceptıon

IMDb: 8.8

Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb " ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız 'başlangıç'ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.



13. The Godfather (BABA)

IMDb: 9.2

Baba, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar. Mario Puzo’nun çok satan kitabından Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanan film o yıl En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar kazanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de en fazla izlenen ve satılan film olma özelliği de taşır.

14. İhtiyar Delikanlı

IMDb : 8,4

Gizem, suç ve gerilim türlerinden oluşan beyin yakan senaryosuyla en iyi Kore filmlerinden biri olarak karşımıza geliyor. Park Chan-Wook’un yönetmenliğini üstlendiği İhtiyar Delikanlı (Oldboy), Min-sik Choi’nin de inanılmaz performansıyla listemize girmeyi başarıyor.

15. Gladyatör

IMDb: 8,5

Oscar ödüllü bir Ridley Scott filmi olan 2000 yapımı Gladyatör (Gladiator), Russell Crowe’un efsaneleştiği başyapıtlardan bir tanesidir. Ayrıca Joaquin Phoenix ve Connie Nielsen’in de etkileyici performanslarıyla da büyüleyici bir yapım haline gelen Gladyatör de en unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

16. Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)

IMDb: 8,6

Tom Hanks, Vin Diesel, Matt Damon ve Giovanni Ribisi gibi son yıllara damga vuran isimlerin yer aldıkları en etkileyici yapımlardan olan Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan), aksiyon ve savaş türüne ilgi duyanların mutlaka izlemesi gereken bir film olarak karşımıza geliyor. Oscar ödüllü bir yapım olan Er Ryan’ı Kurtarmak, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in de listemiz arasında yer alıyor.

17. Titanic "Titanik" (1997)

IMDb: 7,8

Dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan "Titanik faciası", dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film.

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. "Titanic" adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu "Düşler Gemisi"nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır. James Cameron'un, seyirciye bir zaman makinesiyle yolculuk ettiği hissini uyandırırcasına gerçeğe yakın filmi "Titanic" tam 14 dalda Oscar adayı olarak 'En İyi Film' dahil 11 ödülü kazanmıştı.

18. Yıldızlararası

IMDb: 8,6

Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...

Christopher Nolan'ın, Jonathan Nolan ile kaleme aldığı ve yönetmenliğini sırtladığı filmin yıldız oyunculardan oluşan oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Bill Irwin, John Lithgow ve Michael Caine gibi isimler yer alıyor. Bilimkurgunun yanı sıra dramatik öğeler de içeren filmin senaryosu Fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki 'Solucan Delikleri' teorisinden ilham alıyor.

19. Life of Pi "Pi'nin Yaşamı" (2012)

IMDb: 7,9

Hindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır. Oscarlı sinemacı Ang Lee'nin yönetmenliğinde sıra dışı bir öykü sunan filmin kadrosu ise oldukça renkli. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Suraj Sharma'nın Pi'yi canlandırdığı yapımda, ayrıca Tobey Maguire, Irrfan Khan, Adil Hussain rol alıyor.

20. My name is Khan "Benim Adım Khan" (2010)

IMDb: 8,0

Asperger hastalığı taşıyan Hindistan asıllı Müslüman bir adam, ABD başkanı ile konuşmak ve derdini anlatmak için ciddi bir yolculuğa koyulacaktır. Bunun için tüm ülkeyi baştan başa geçmeyi göze almıştır. Yönetmenliğini Karan Johar‘ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Shah Rukh Khan, Kajol ve Sheetal Menon yer alıyor.