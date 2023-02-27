Hayato Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayato Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayato Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayato Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayato Araki 7 Ağustos 1996 tarihinde Kadoma, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒木 隼人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayato Araki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hayato Araki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Hayato Araki'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Hayato Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayato Araki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hayato Araki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayato Araki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Kansai Univ.

2 Ağustos 2018 yılında Sanf. Hiroshima

31 Ocak 2019 yılında Kansai Univ.

1 Şubat 2019 yılında Sanf. Hiroshima

Hayato Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayato Araki şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hayato Araki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gamba Osaka Kadoma (2006–2011), Sanfrecce Hiroshima (2012–2014), Kansai University (2015–2018)

Japonya takımında 22 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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