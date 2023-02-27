Hayato Nakama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayato Nakama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayato Nakama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayato Nakama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayato Nakama 16 Mayıs 1992 tarihinde Higashiagatsuma, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 仲間 隼斗 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayato Nakama Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayato Nakama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hayato Nakama'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hayato Nakama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayato Nakama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hayato Nakama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayato Nakama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Roasso Kumamoto

1 Şubat 2015 yılında Kamatam. Sanuki

31 Ocak 2016 yılında Roasso Kumamoto

1 Şubat 2016 yılında Kamatam. Sanuki

6 Ocak 2018 yılında Fagiano Okayama

4 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

9 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Hayato Nakama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayato Nakama şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.