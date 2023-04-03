Hayato Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayato Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayato Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hayato Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hayato Sato 6 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 颯人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hayato Sato Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hayato Sato'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hayato Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hayato Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hayato Sato şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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