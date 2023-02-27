Hayato Sugita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayato Sugita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayato Sugita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayato Sugita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayato Sugita 9 Ocak 2004 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 杉田 隼 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayato Sugita Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hayato Sugita'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hayato Sugita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayato Sugita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hayato Sugita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayato Sugita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Yokohama FC

Hayato Sugita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayato Sugita şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.