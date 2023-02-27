Hayato Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayato Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayato Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayato Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayato Tanaka 1 Kasım 2003 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 隼人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayato Tanaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Hayato Tanaka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hayato Tanaka'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hayato Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayato Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayato Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayato Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

Hayato Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayato Tanaka şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hayato Tanaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Minato SC

Japonya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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