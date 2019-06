Hayatta Her Şey Var programı neden yok 10 Haziran? Ne zaman yayınlanacak? Hayatta Her Şey Var programı neden yayınlanmadı, kaldırıldı mı soruları merakla araştırılıyor. Hafta içi hergün BeyazTV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı bugün yayınlanmadı. Nur Viran Instagram hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Peki Hayatta Her Şey Var programı neden yok? yayınlanmayacak mı?

A+ A-

Hayatta Her Şey Var programı neden yayınlanmadı, kaldırıldı mı soruları merakla araştırılıyor. Hafta içi her gün BeyazTV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı bugün yayınlanmadı. Nur Viran Instagram hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Peki Hayatta Her Şey Var programı neden yok? yayınlanmayacak mı? İşte cevabı haberimizde... HAYATTA HER ŞEY VAR PROGRAMI NEDEN YOK? 10 HAZİRAN PAZARTESİ HAYATTA HER ŞEY VAR YAYINLANMAYACAK MI? Beyaz TV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Hayatta Her Şey Var programı, hafta içi sabah saatlerinde izleyicilerin karşısına geçmekteydi. Ancak programın 15 Ocak Salı günü yayınlanması gereken bölümü ekranda yoktu.İzleyiciler de programın neden olmadığını sorgulamaya başladılar? Nur Viral instagram hesabından açıklamada bulundu. işte o detaylar... NUR VİRAL KİMDİR? İstanbul doğumlu olan sunucu Nur Viral, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite mezunu olan sunucu yayın hayatına ilk olarak 1993 yılında başlamıştır. Çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapmış olan Nur Viral, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucusudur. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar "Hayat Ağacı" adlı sağlık programının sunuculuğunu yapmıştır. Özel radyoların açılmasıyla birlikte yayın hayatına başlayan Nur Viral, farklı radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği görevlerini üstlenmiştir. Türkiye'nin ilk sağlık programı sunucusu olan Viral, Tatlıses TV ile başladığı Sağlık programları serüvenine uzun yıllar muhtelif kanallarda devam etmiştir. Nur Viral, 5 yıl boyunca, HAYAT AĞACI isimli kadın kuşağı programını Tatlıses TV ve ortak yayın yapan 40 yerel televizyon aracılığı ile izleyiciye ulaştırmıştır. Ünlü sunucu sırasıyla Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve BEYAZ TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yapmıştır. Yemek yapmayı ve dünya mutfakları hakkında bilgi edinmeyi çok seven Viral, aynı zamanda bir Türk Sanat Müziği aşığıdır. Güzel sunucu halen hafta içi her gün 11:00’da BEYAZ TV ekranında yayınlanan HAYATTA HER ŞEY VAR isimli kadın kuşağı programının sunuculuğunu yapmaktadır. KİM İLE EVLİ? CEMİL Ertem ile evli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Beyaz TV'nin güzel sunucusu Nur Viral ile dünya evine girdi. Beyaz TV'nin popüler programı 'Hayatta Her Şey Var' adlı programın güzel sunucusu Nur Viral, sürpriz bir aşka yelken açmış, gönlünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'e kaptırmıştı. Yakın bir zamanda ortak dostları aracılığıyla tanışan ikilinin ilişkisini evlilik kararıyla noktaladıklarını Süperhaber duyurmuştu. Cemil Ertem ve Nur Viral, Roma Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturdu. Ünlü sunucu Nur Viral, ailesi, televizyon, medya, sanat ve moda dünyasından yakın arkadaşlarını nikah öncesi kına gecesinde ağırlamış, geceden çok özel fotoğrafları instagram hesaplarında paylaşmıştı. Nur Viral'in ilk evliliğinden bir kızı bulunuyor. Cemil Ertem ise yaklaşık iki yıl önce eşini amansız bir hastalık sonucu kaybetmenin acısını yaşamıştı. CEMİL ERTEM KİMDİR? Gazeteci, yazar ve ekonomist doktor Cemil Ertem Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Uzun seneler gazete ve dergilerde yazan Cemil Ertem Birgün ve Taraf gazetelerindede köşe yazarlığı yapmıştır. Günümüzde İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Cemil Ertem Atv Ana Haber’de siyaset ve ekonomi editörlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Akşam gazetesi ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdüren Cemil Ertem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi danışmanlığı görevini yapmaktadır.

Bitiş ve başlangıçlar ile Yeni Dünya Düzeni-WikiLeas Özgür Uçkan’la 2 kitabı bulunmaktadır. 2011 senesi MÜSİAD en iyi ekonomi yazarı ödülünü alan Cemil Ertem Düzce doğumludur. 2014 yılında Yatağını Bulan Nehir isimli kitabı yayımlamıştır. Cemil Ertem Beyaz TV ekranlarında yayınlanmakta olan Hayatta Her Şey Var isimli programın sunucusu Nur Viral ile evlidir. Daha önce Engin Ertem ile evlilik gerçekleştiren Cemil Ertem’in eşi 2014 yılında Kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Bu evliliğinden Deniz isminde bir oğlu vardır. Etiketler : nur viral, hayatta her şey var