Hayatta Her Şey Var programında seyirciden gelen mesaja herkes şaştı kaldı! "Kocam boşanan kadına ‘sıkılırsan beni çağır’ demiş"

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral’in sunumuyla yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları seyirci karşısına çıkarmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünde kadın bir seyircinin mesajı damga vurdu.

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin de katılımıyla yayınlanan programın yeni bölümünde eşinin, mahallede yalnız yaşayan yeni boşanmış bir kadına ‘sıkılırsan beni çağır’ dediğini belirten kadın, kocasının ‘iyi niyetle söyledim’ dediğini belirterek konuyu televizyon ekranlarına taşıdı.

‘KÜLTÜREL ALGI’

Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral, “Ne münasebet?” diye tepki verirken, Ezmeci ise hala bazı kültürel yapılarda, boşanmış bir kadının çok daha rahat olabileceği, çok daha rahat birliktelik yaşayabileceği algısı olabilen bir şey olduğundan bahsederek, "O boşanmış kadın algısı var ya, ben onun evine giderim, dertlerine ortak olurum diye mesaj çakmış orada." dedi.

“EŞİNE ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDETSİN”

Hiç bu iyi niyetli bir şey olmadığından bahseden Ezmeci, "İyi niyet aramayacağız. Sıkılırsa niye seni çağırsın? Sen onun sohbet edeceği biri değilsin. Sıkılırsan algısı orada başka bir cinsel içerik çağrıştırıyor. Sıkılırsan beni çağır, yalnızken. Hala bazı kültürlerde boşanmış kadının bazı şeyleri daha rahat yaşayabileceği algısı. Kadının hiç alakası yok. Bu algı, önyargı. Eşine çok büyük bedel ödetsin.” uyarısında bulundu.