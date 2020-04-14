Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Trabzon'da koronavirüs(Kovid-19) tedavisi gören Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüyordu.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş, (d. 28 Ocak 1947, Trabzon), Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıdır. 2011 Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.Genel Başkanı ve kurucusu olduğu BTP'nin resmî sitesine göreHaydar Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nden almıştır.

Haydar Baş'ın artık Ehl-i Sünnet'ten değil, Şia'dan yana konuştuğu iddialarıyla görüşlerini tenkit eden çevreler, onun Aşere-i Mübeşşere'den ikinci halifeyi İslâm Peygamberi'nin kızına saldırdığını, onun çocuğunu düşürmesine sebep olduğunu iddia ettiğini, bu konuyla ilgili Şii kaynaklara dayandığını öne sürer.Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon Akçaabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon‘da tamamlayan Baş, Kayseri‘deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1970 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile tamamladıktan sonra bu üniversitede çalışmaya başlayan Baş, doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı. Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydar Baş, bir süre Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de görevini sürdürdü.

AKADEMİSYEN, İŞ ADAMI, SANAYİCİ, TÜCCAR

Haydar Baş, Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığı'nı yaptı. Beş yıl devlet liselerinde, iki yıl ticaret liselerinde ve imam hatip liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapan Haydar Baş, aynı zamanda araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccardır.

4 DİL BİLİYOR

İPA A.Ş.nin (Trabzon Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.) Bölge Müdürlüğü'nü yaptı. “BAŞ” Şirketler Grubu'nun, BAŞ Çelik Fabrikaları'nın, BAŞ Ticaret A.Ş.nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusu olan Haydar Baş, Türkçe'den başka Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.BİR ÇOK YAYIN KURULUŞUNUN SAHİBİİcmal, Öğüt ve Mesaj dergilerinin kurucusu olan Baş, aynı zamanda bu dergilerde de yazılarını yayınladı. Ayrıca Haydar Baş; Meltem TV, Mesaj TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.BTP GENEL BAŞKANIProf. Dr. Haydar Baş’ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu oldu. Bağımsız Türkiye Partisi, Prof. Dr. Haydar Baş’ın öncülüğü ile 25 Eylül 2001 tarihinde Prof. Dr. Ata Selçuk tarafından kurulmuştur. Daha sonra Ali Gedik'in Genel Başkanı olduğu partiye, sonrasında da Prof. Dr. Haydar Baş genel başkan oldu.

AMERİKAN BİYOGRAFİ ENSTİTÜSÜ ÖDÜLLERİ

1967 yılında ABD'de kurulan Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından toplam 8 ödüle layık görülen Haydar Baş, toplam 44 eser yayınladı.

ATATÜRK SEYYİDDİR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

2014 yılında BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesinde kaleme aldığı yazıda Atatürk'le ilgili "Ana ve baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimize dayanan mübarek bir soya sahiptir. Atatürk seyyiddir" iddiasında bulunarak gündeme geldi. Yazıda aynı zamanda "Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, en az mensubu olmakla gurur duyduğu Türk milleti kadar Müslümandı. Günümüzde dindar gözükenlerden de daha dindardı" gibi dikkat çekici cümleler de bulunuyordu.

500 TRİLYON BASACAĞIM DEMİŞTİ

2015 yılında BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Bakırköy’de yaptığı mitingde, "500 trilyon para basma hakkını elde edeceğim“ cümleleriyle gündeme geldi. Haydar Baş @hbhaydarbas Twitter hesabından takipçilerine ulaşmakta.