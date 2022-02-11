Tantuni ne demek, TDK'ya göre Tantuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatıSon dakika! Ünlü köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti!Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Kanal İstanbul'a ilişkin "U dönüş"leri sosyal medyayı salladı! Görüntüleri izleyenler hesap sordu! "Şimdi ne değişti?"İsrailli basketbolcudan acı haber geldi! Kulübünü ve sevenlerini yasa boğdu!Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZeynep Gürcanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı'nın biyografisiElektrik faturası desteği başvuru nereye, nasıl yapılır? Kimlere veriliyor? 2022 Elektrik desteği yardımı ne kadar verilecek?Son dans! Silahlı saldırıya kurban giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından Ece Erken'den kalbi paramparça eden bir video geldi!Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

Posta Gazetesi yazarı ve psikiyatrist Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Dümen'in acı haberi sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşarken vatandaşlar da "Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? " sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Haydar Dümen'in biyografisi ve hayatı haberimizde...

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

Türkiye'nin en tanınmış köşe yazarları arasında yer alan ve özellikle cinsel yaşam konusunda verdiği mizahi yazılarla adından söz ettiren  psikiyatrist Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Posta yazarı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu. 

Sevenleri vefat haberiyle büyük üzüntü yaşarken Dümen'in ölümü sonrası internet arama motorlarında "Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü?  Kaç yaşında, neden öldü? " sorularının yanıtları araştırılıyor. 

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

HAYDAR DÜMEN KİMDİR? NERELİ? HAYDAR DÜMEN BİYOGRAFİSİ 

Haydar Dümen, Türkiye'de  Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen köşe yazarlarından biriydi.  özellikle cinsel yaşam konusunda verdiği mizahi yazılarla adından söz ettiren  psikiyatrist Haydar Dümen Posta gazetesindeki köşe yazılarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyordu. 

Haydar Dümen,15 Haziran 1930 tarihinde Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya geldi. Dümen, Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olan Dümen, 1958'de ise  nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazı çalışmalarına ağırlık vermiştir. 

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

HAYDAR DÜMEN ÖLDÜ MÜ?  KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 Perşembe günü koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Haydar Dümen'in cenazesi vefat ettiği gün defnedildi. 

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

HAYDAR DÜMEN'İN KİTAPLARI

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız
Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi
Evet

Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT