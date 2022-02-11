Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Biyografisi, hayatı

Türkiye'nin en tanınmış köşe yazarları arasında yer alan ve özellikle cinsel yaşam konusunda verdiği mizahi yazılarla adından söz ettiren psikiyatrist Haydar Dümen'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Posta yazarı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.

Sevenleri vefat haberiyle büyük üzüntü yaşarken Dümen'in ölümü sonrası internet arama motorlarında "Haydar Dümen kimdir? Nereli? Haydar Dümen öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? " sorularının yanıtları araştırılıyor.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR? NERELİ? HAYDAR DÜMEN BİYOGRAFİSİ

Haydar Dümen, Türkiye'de Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen köşe yazarlarından biriydi. özellikle cinsel yaşam konusunda verdiği mizahi yazılarla adından söz ettiren psikiyatrist Haydar Dümen Posta gazetesindeki köşe yazılarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyordu.

Haydar Dümen,15 Haziran 1930 tarihinde Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya geldi. Dümen, Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olan Dümen, 1958'de ise nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazı çalışmalarına ağırlık vermiştir.

HAYDAR DÜMEN ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 Perşembe günü koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Haydar Dümen'in cenazesi vefat ettiği gün defnedildi.

HAYDAR DÜMEN'İN KİTAPLARI

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi

Evet