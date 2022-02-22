Haydar Dümen'in ölümünün ardından kayıp mirası ortaya çıktı! Değerini duyanın dudağı uçukladı! Eşi Gül Dümen harekete geçti. Ünlü psikiyatrist ve seksolog Haydar Dümen'in ölümünün ardından miras kavgası başladı. İddialara göre Haydar Dümen emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretmesi üzerine eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

1 7 Türkiye'nin önemli isimlerinden olan Haydar Dümen 92 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Haydar Dümen'in gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Haydar Dümen'in 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler herkesi şaşkına uğrattı.