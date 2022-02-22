Haydar Dümen'in ölümünün ardından kayıp mirası ortaya çıktı! Değerini duyanın dudağı uçukladı! Eşi Gül Dümen harekete geçti.
Haydar Dümen'in ölümünün ardından kayıp mirası ortaya çıktı! Değerini duyanın dudağı uçukladı! Eşi Gül Dümen harekete geçti.
Ünlü psikiyatrist ve seksolog Haydar Dümen'in ölümünün ardından miras kavgası başladı. İddialara göre Haydar Dümen emlakçıya satış yapsın diye mallarını devretmesi üzerine eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.