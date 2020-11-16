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  3. ''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!

''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!

Pendik'te 55 yaşındaki Necati Erkovan isimli bir kişi, dükkanına giren hırsızlardan usanınca dükkanın mutfağına girip saklandı. Gece içerden gelen sesleri duyan Erkovan, elinde tuttuğu sopayla hırsıza doğru koştu. Dükkan sahibini gören hırsız ise arakasına bakmadan uzaklaştı. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 10:19
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