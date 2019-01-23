"Haydi Çocuklar Camiye" projesine yoğun ilgi

Kilis'te, "Haydi Çocuklar Camiye" projesine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile birlikte düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Proje kapsamında çocuklar, camileri gezerek, din görevlileri tarafından bilgiler veriliyor.

Kaynak: İHA