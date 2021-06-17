'Haydi' şarkısıyla tepki çekmişti! Milli takım kaybetti, Kıraç özür diledi!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Kıraç, A Milli Futbol Takımı için yazdığı Haydi şarkısıyla sosyal medyada gündeme gelmiş ve şarkının içindeki "Sende askersin sende Mehmet'sin" sözleri oldukça tepki çekmişti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın yenilgisi ile ilgili özür dilediği bir paylaşım yapan Kıraç, Milli takımın mağlubiyetinden kendini sorumlu tuttuğunu söyledi.

"KİMSEDEN TEK KURUŞ ALMADAN"

Kıraç paylaşımında, "Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden." sözlerini kullandı.

TAKİPÇİLERİNDEN YİNE TEPKİ GÖRDÜ

Bunun üzerine Kıraç yine gündeme oturdu ve paylaşımına binlerce yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

"Topçu ile Mehmetçiği kıyaslamanın hata olduğunu, futbolun savaş olmadığını hala anlamayıp ironi yapmak…"

"Sizin sorununuz şu:

Futbol ile orduyu birbirine karıştırıyorsunuz. Futbolcular bu mantığa göre asker oluyor. Askerler savaşmak için vardır o halde karşı taraf düşmandır. Savaşın da tarafları olur o halde biz de Kuvayı futbol oluyoruz. O halde ortada bir ölüm kalım savaşı var."

"Çünkü toplum artık savaşı çağrıştıran şeyleri istemiyor, anlamıyor musun?"

"Kıraç bey hiç kendinize sordunuz mu başka Ülkeler Turnuvaya giderken neden Savaşa gider gibi yapmıyorlar da biz öyle yapıyoruz!?

Barış ve Eğlence olan Sporunu neden biz Mehmetçik Asker nidaları ile gidiyoruz.."

"Vatan millet marşı yapıp para beklememeniz büyük fedakârlık hakikaten. Bir dahaki sefere önceden haberimiz olsun, ne kadarsa toplar veririz, yapmayın diye."