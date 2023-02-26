Hayford Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayford Gyimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayford Gyimah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayford Gyimah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayford Gyimah 4 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayford Gyimah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hayford Gyimah'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hayford Gyimah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayford Gyimah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayford Gyimah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayford Gyimah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayford Gyimah şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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