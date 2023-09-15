Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Kahramanmaraş'ta bir gazeteci depremden etkilenen vatandaşların bakkal borçlarını kapatmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Kahramanmaraş'ta bir gazeteci depremden etkilenen vatandaşların bakkal borçlarını kapatmak için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 30 yaşındaki gazeteci İlker Apaydın, "gönülden gönüle" ismini verdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayırseverlerden aldığı maddi destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Projede isminin açıklanmasını istemeyen hayır sahiplerine "can suyu" adı verildi. Onikişubat ilçesi Osman Gazi mahallesine gelen gazeteci Apaydın, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal defterlerindeki borçları sildirdi.

Başlattığı proje ile depremzedelerin yüzünü güldürmek ve projesinin devam etmesini istediğini ifade eden Apaydın, "Bir proje geliştirmek istedim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebzede olsa yardımcı olabilirim diye hayır sahipleri ile hayır sahipleri ve ihtiyaç sahiplerini buluşturmak istedim. Bu noktada mahalle mahalle geziyorum. Projemin adı "gönülden gönüle'. Projede yardım eden hayır sahiplerinin adını da "can suyu" olarak belirledim. Muhtarlar aracılığı ile bakkallarımızı ziyaret edip ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Veresiye defterlerinde borcu olan vatandaşlarımızın bir nebzede olsa can suyu olabilmek adına kapatmaya çalışıyoruz. Bugün ilk çalışmayı yaptık ve uzun soluklu olacağını düşünüyoruz. Kahramanmaraş deremin merkez üssü ve büyük bir yıkımla karşılaştık. Gerek iş insanlarımız ve bizler önemli bir sorumluluk düşüyor. Elimizi taşın altına koyduk. İnşallah ne kadar ihtiyaç sahibi varsa ulaşabildiklerimize can suyu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakkal esnafı Hamza Köşker ise, "Gazeteci bir arkadaşımız taşın altına elini koymuş. Daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim. Sadece Kahramanmaraş halkımız için değil diğer bölgedeki insanlar için de aynı projeler yapılabilir" dedi.

Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Hayır severlerden alıp ihtiyaç sahiplerine veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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