Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen hayır yemeğine katılan davetlilerden 22 kişi yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar hastanende yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olay, Sarayköy ilçesinde yapılan bir hayır yemeğinde meydana geldi. Sarayköy'de yaşayan Ertan Çam, vefat eden annesi için hayır amaçlı mevlit yemeği verdi. Yemeğe katılanlara tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Mevlit yemeğinden yiyen ve mide bulantısı şikayetiyle Sarayköy Devlet Hastanesi'ne başvuranların sayısı önce 11 iken daha sonra 22'ye yükseldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından yemekten numune alınarak inceleme başlatıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA