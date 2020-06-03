Hayırsever ailenin yaptırdığı okul hizmete girmeyi bekliyor

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, hayırsever bir aile tarafından yaptırılan anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kahta ilçesinde hayırsever Altıntaş Ailesi geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi koşullarda yetişmesine destek olmak amacıyla 5 derslikli anaokulu yaptırıyor.

Bayraktar Mahallesinde yaklaşık 1,5 Milyon TL'ye mal olan 5 derslikli Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulunun bölgenin okul öncesi eğitim ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması bekleniyor.

Memleketin temel ihtiyacının eğitimin kalitesinin artırılması olduğunu belirten Adıyaman Milli eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, insana yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Tam eğitime geçilme konusunda il genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Bir insanın doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmesi kadar güzel bir şey olamaz. Hayırsever ailemizde memleketinde çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmeleri amacıyla böyle bir bağışta bulundu. Böylesine güzel bir okulun yapılmasına vesile olan hayırsever ailemize teşekkür ederim" dedi.

Okul inşaatının büyük oranda tamamlandığını kaydeden Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, "Hayırsever ailemiz kendilerinden sonraki nesillerin daha iyi koşullarda yetiştirilmesi için istişare ederek böyle karar almış. Hayırsever Altıntaş ailemiz tarafından atılan bu adım bizim için çok değerli. Eğitim yatırımlarını ilçemizin ve ülkemizin gelişimi açısından çok önemsiyoruz.

Milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesine büyük bir katkıda bulundular. Ailemize ilçemizin kalkınmasına ve genç nesillerin yetiştirilmesine yönelik katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA