Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Bursa’da öğrenciler için 150 metre börek açan hayırsever börekçi Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içinde öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Bursa’da öğrencilerin aç kalmayacağını belirten Hasan Usta, ‘param yok’ diye kimsenin kapılarından dönmemesini istedi.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

ÖĞRENCİLERİN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran Bursalı börek ustası Hasan Acar, şimdi ise öğrencilerin gönlünü fethetti.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Görükle Mahallesindeki şubesinde 150 metre uzunluğunda 250 kilogramlık börek açan Hasan usta, vatandaşlar da dahil olmak üzere öğrencilere ikram ettiği tepsi tepsi böreği dakikalar içerisinde tüketti.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

"KİMSE AÇ KALACAĞIM DİYE KORKMASIN"

Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Acar, “Hepimiz öğrencilik zamanı yaşadık. Bazen cebimizde paramız olmazdı. Ben diyorum ki parası olmayan kimseyi aç bırakmayız. Kimseyi geri göndermeyiz. Bugün esnaflar olarak Bursa’ya okumak için yeni gelen öğrencilerimizi böyle karşılamak istedik. Bursalı esnafların yardım sever olduklarını bilsinler istedik. Kimse aç kalacağım diye korkmasın. Biz buradayız” dedi.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

"BÖREKLERİN TADI HARİKA"

İkram edilen böreklerin tadına bakan öğrenciler, “Yoldan geliyoruz. Karnımızda açtı. İyi oldu. Uygulamayı çok güzel bulduk. Böreklerin tadı ise harika olmuş” ifadelerini kullandı.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Fas’tan gelen bir başka öğrenci ise, uzatılan mikrofona konuşmadan böreğin tadına bakması ve beğendiğini söylemesi dikkat çekti.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Çocuklarını Bursa Uludağ Üniversitesi'ne getiren aile ise, bir esnafın böyle öğrenci dostu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

Hayırsever börekçiden öğrencilere jest! 150 metrelik böreği ikram etti! Böreği görenler gözlerine inanamadı

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