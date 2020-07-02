Koçarlı İlçesinde yıllardır eşi adına okul yaptırma hayali kuran hayırsever Mehmet Küçük'ün hayali gerçek oluyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Mili Eğitim Müdürü, Seyfullah Okumuş ve hayırsever Mehmet Küçük arasında imzalanan yapım protokolü ile Koçarlı İlçesine İmam Hatip Ortaokulu kazandırılacak.

Geçtiğimiz haftalarda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret ederek bu talebini dile getiren hayırsever Mehmet Küçük okulun yapılması planlanan alan ile ilgili Başkan Kaplan ile yerinde incelemeler gerçekleştirmiş ve en kısa sürede gerekli çalışmaların başlatılması için Başkan Kaplan'a ricada bulunmuştu. Başkan Kaplan'ın da destekleri ile bugün imzalanan yüzde 51'i hayırsever Küçük ve geri kalanı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapılacak olan Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu yapım protokolü imzalandı.

Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluğunu ifade eden hayırsever Küçük, "Hayalimi gerçekleştirmemde bana destek olan Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş ve Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyorum. Eşimin adı okulda yaşayacak" dedi.

Kaynak: İHA