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Hayırsever vatandaş, yaptığı hareketle yürekleri ısıttı! Veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

İstanbul Pendik'teki bir markete giden bir hayırsever, vatandaşların 13 bin 435 TL değerindeki veresiye borçlarını ödedi. Hayırsever vatandaşın bu hareketi borcu olan vatandaşları mutlu etti.

Hayırsever vatandaş, yaptığı hareketle yürekleri ısıttı! Veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

Alınan bilgilere göre 14 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesinde bulunan Bereket Market'e gelen bir hayırsever, market sahibi Mehmet Nesim Yumlu'dan tüm veresiye borcunu hesaplamasını istedi.

BORCU NAKİT OLARAK ÖDEYİP AYRILDI

Daha sonra 13 bin 435 TL civarında çıkan borcu nakit olarak ödeyen vatandaş, daha sonra marketten ayrıldı.

Hayırsever vatandaş, yaptığı hareketle yürekleri ısıttı! Veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

VATANDAŞLARIN DUASINI ALDI

Borçların silinmesinin ardından market sahibi Mehmet Nesim Yumlu, bu durumu borcu silinen vatandaşlara söyledi. İsmini söylemeyen hayırsever vatandaş, birçok kişinin duasını aldı.

İLK KEZ BÖYLE BİR RAKAM ÖDENDİ 

Daha önce de markete gelerek veresiye borçlarını kapatan insanların olduğunu belirten Yumlu, ilk kez bir vatandaşın bu rakamı ödediğini kaydetti. 

Hayırsever vatandaş, yaptığı hareketle yürekleri ısıttı! Veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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