Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini buldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarıya çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı emri ile tüm il ve ilçelerde kurulan ve Bandırma Kaymakamlığı Başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubunda " bulunan Bandırma Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve olarak yardımsever bağışçıların da katkılarıyla yapılan erzak paketlerinin dağıtımımı başlandı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Bandırma Kaymakamlığı koordinatörlüğünde sokağa çıkması kısıtlananların yardıma ihtiyaç olan vatandaşlara hızlı bir şekilde gönderimi sağlanıyor. Dağıtıma başlamadan önce Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar koordinatörlüğünde, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası, Ticaret Borsası iş birliğiyle ilk olarak erzak kutuları dağıtılmak üzere arabalara yüklendi. Daha sonra belirlenen adreslere teker teker yardım kolileri teslim edildi.

Kaynak: İHA