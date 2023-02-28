Hayk Ghazaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk Ghazaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayk Ghazaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayk Ghazaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayk Ghazaryan 19 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հայկ Ղազարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayk Ghazaryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hayk Ghazaryan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hayk Ghazaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayk Ghazaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayk Ghazaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayk Ghazaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Urartu II

Hayk Ghazaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayk Ghazaryan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Hayk Ghazaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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