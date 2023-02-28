Hayk Ghevondyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk Ghevondyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayk Ghevondyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayk Ghevondyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayk Ghevondyan 1 Temmuz 2001 tarihinde Vagharshapat şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հայկ Ղևոնդյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayk Ghevondyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayk Ghevondyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayk Ghevondyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayk Ghevondyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayk Ghevondyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayk Ghevondyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayk Ghevondyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

19 Ocak 2022 yılında Urartu II

2 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında Urartu II

Hayk Ghevondyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayk Ghevondyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Hayk Ghevondyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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