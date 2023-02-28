Hayk İshkhanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk İshkhanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hayk İshkhanyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hayk İshkhanyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hayk İshkhanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk İshkhanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hayk İshkhanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk İshkhanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayk İshkhanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayk İshkhanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayk İshkhanyan 24 Haziran 1989 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հայկ Իշխանյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayk İshkhanyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayk İshkhanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayk İshkhanyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hayk İshkhanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayk İshkhanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Hayk İshkhanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayk İshkhanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Shirak II

1 Ekim 2008 yılında Shirak Gyumri

1 Ağustos 2009 yılında MIKA Aschtarak

1 Ocak 2012 yılında Impuls Dilijan

1 Temmuz 2013 yılında MIKA Aschtarak

1 Ocak 2014 yılında Alashkert

1 Mart 2015 yılında Gandzasar

8 Şubat 2019 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2019 yılında Alashkert

27 Ocak 2020 yılında Zhetysu

4 Mart 2020 yılında Alashkert

21 Temmuz 2020 yılında Gandzasar

20 Şubat 2021 yılında Shirak Gyumri

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

13 Eylül 2021 yılında BKMA Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Hayk İshkhanyan kimdir

Hayk İshkhanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayk İshkhanyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Hayk İshkhanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 14 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Hayk İshkhanyan nereli

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