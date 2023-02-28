Hayk Khachatryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayk Khachatryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayk Khachatryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayk Khachatryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayk Khachatryan 27 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հայկ Խաչատրյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayk Khachatryan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia II futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hayk Khachatryan'nin FC Ararat-Armenia II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hayk Khachatryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayk Khachatryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayk Khachatryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayk Khachatryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ararat-Arm. II

Hayk Khachatryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayk Khachatryan şuan FC Ararat-Armenia II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Hayk Khachatryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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