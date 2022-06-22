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  3. Hayko Cepkin sahnede tepetaklak yere çakıldı! Kadın dansçı omuzlarına ağır geldi, taşıyamadı!

Hayko Cepkin sahnede tepetaklak yere çakıldı! Kadın dansçı omuzlarına ağır geldi, taşıyamadı!

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin verdiği konser sırasında dans şovunun bir parçası olarak kadın dansçıyı omuzlarına alarak yere çakıldı!

Hayko Cepkin sahnede tepetaklak yere çakıldı! Kadın dansçı omuzlarına ağır geldi, taşıyamadı! 115

Samsun'un Atakum ilçesinde sahne alan Hayko Cepkin, gündeme damga gibi düştü.