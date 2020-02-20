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Haymana heyetinden Sincan

Ankara'nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği'ni ziyaret etti.

Haymana heyetinden Sincan

Ankara'nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği'ni ziyaret etti.

Haymana Kaymakamı Muhammet Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın'dan oluşan Haymana heyeti Sincan Haymana Derneğine bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında heyet, Haymana Dernekler Federasyonu Başkanı Suat Dinç tarafından misafir edildi. Ziyarette Haymana'nın sorunları ve çözüm çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Haymana heyetinden Sincan

Haymana heyetinden Sincan

Kaynak: İHA




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