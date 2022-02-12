Haymana Mandası ne demek, TDK'ya göre Haymana Mandası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Haymana mandası ne demek? Haymana mandası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi haymana mandası kelimesi. Peki haymana mandası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre haymana mandası nedir, haymana mandası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAYMANA MANDASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Haymana mandası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre haymana mandası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haymana öküzü

