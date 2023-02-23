Haymenn Bah Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haymenn Bah Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haymenn Bah Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haymenn Bah Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haymenn Bah Traore 12 Haziran 1997 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Togo,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haymenn Bah Traore Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Haymenn Bah Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Haymenn Bah Traore'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Haymenn Bah Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haymenn Bah Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haymenn Bah Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haymenn Bah Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2014 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2016 yılında Wattenscheid

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Haka

Haymenn Bah Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haymenn Bah Traore şuan FC Haka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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