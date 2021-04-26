23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, yol yapım inşaat alanında karşılaştığı bir çocukla girdiği diyaloğun videosunu sosyal medyada paylaşan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, eleştirilerin odağı haline geldi. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından internet kullanıcıları tarafından aratılan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Osman İnan 23 Nisan konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANI OSMAN İNAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1964 İzmir doğumlu olan 57 yaşındaki Osman İnan, İzmir Atatürk Lisesi mezunudur.

1987 yılında Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Zorunlu hizmetini iki yıl süre ile Muş Bulanık'ta yaptı.

Sağlık ocağı, verem savaşı dispanseri, devlet hastanelerinde çalıştı.

Otuz yıldır Hayrabolu'da yaşıyor ve çalışıyor.

Osman İnan, 2010 yılından bu yana aile hekimi olarak aynı ilçede görev yapmaktadır.

Çeşitli derneklerde yönetici olarak görev yaptı.

2017 yılında Tekirdağ ilinde yılın aile hekimi seçildi.

Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce biliyor.

Osman İnan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı olmasının ardından seçilerek göreve geldi.

OSMAN İNAN 23 NİSAN

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

İnan'ın, belediyenin yol yapım inşaatı alanında karşılaştığı, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip 'Küçük ustamız' diye tanıtması olay yarattı.

Bazı haber mecralarında yer alan habere göre, İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığ ise, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek İnan'a tepki gösterdi.

Başkan İnan eleştirileri yanıtlayarak küçük çocuğun babasını ziyarete geldiğini ve onun işöi eldivenlerini taktığını ifade etti.